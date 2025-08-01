Криминальная комедия «Геля» откроет фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» начнется с дерзости и смеха. Ведь его откроет криминальная комедия «Геля», которая расскажет о дальнобойщике, готовом на все ради семьи.

«Геля» — это мой своеобразный поклон жанру криминальной комедии. Главный герой, Саня, пытается любой ценой добраться из пункта А в пункт Б за рулем угнанной им розовой тачки. Все его приключения умещаются в одни сутки истории и в полтора часа экранного времени. Это комедия с довольно курьезным сюжетом и колоритными персонажами из боевиков 1990-х. Добрая сказка для взрослых, в которой главный герой хотел разрулить все: «По возможности, на добреньком», — рассказал режиссер-постановщик Стас Иванов.

Для главного героя Сани в исполнении Ильи Малакова судьба приготовила препятствия. Дальнобойщик пытается обеспечить родным безбедное будущее и решается на опасную авантюру. Ему необходимо на заказ перегнать гелендваген, который был добыт незаконным путем. В поездке Саню ожидает полицейская погоня во главе с капитаном полиции Ореховым, которого сыграл Антон Васильев.

На сцене фестиваля кинокартину презентуют ее создатели и каст: режиссер Стас Иванов и актеры Илья Малаков, Дарья Мельникова и Антон Кузнецов.

Дистрибьютором «Гели» выступает компания «НМГ Кинопрокат», которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». Над производством фильма работали кинокомпания «Ол Медиа Компани» совместно с онлайн-кинотеатром START, телеканал РЕН ТВ и 74 Film Studio. В кинотеатрах страны фильм начнут показывать с 21 августа. Но у работы будет и телевизионная премьера — на канале РЕН ТВ.

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