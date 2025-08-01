Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию

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В настоящее время спецпосланник президента США находится в секторе Газа, чтобы оценить гуманитарную обстановку.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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На фоне удручающего положения ВСУ и успеха российской армии президент США Дональд Трамп решил отправить своего спецпосланника в Москву.

О предстоящем визите Стива Уиткоффа заявил журналистам президент США. Эта поездка станет для него уже пятой — и каждый раз главной темой переговоров был украинский кризис.

А пока спецпосланник находится в зоне другого конфликта. Он прилетел в сектор Газа, чтобы оценить гуманитарную обстановку, на которую в Вашингтоне уже давно закрывают глаза. Ведь и без оценок представителя Белого дома очевидно, что голод в палестинском анклаве достиг катастрофического масштаба.

Израиль пропускает лишь малую часть поставок еды, воды и лекарств. Припасов на всех не хватает. Из-за блокады каждый день погибают десятки жителей. Многие из них — это дети.

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