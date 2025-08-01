Лопасть самодельного вертолета насмерть пробила голову 88-летнему пенсионеру

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 741 0

Трагедия произошла в Кировской области.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Лопасть самодельного вертолета насмерть пробила голову 88-летнему пенсионеру. Трагедия произошла в деревне Залазна Кировской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На кадрах видно, как пенсионер сидит в летательном аппарате, который был смоделирован самостоятельно. Двигатели набирали обороты, но в какой-то момент лопасти сорвались и стали причиной его смерти. Пенсионера госпитализировали после случившегося, но врачи не смогли спасти его.

Сообщается, что скончавшийся пенсионер увлекался конструированием воздушных суден. С 1964 года он собрал пять самолетов. Но его мечтой оставалось моделирование вертолета и самостоятельное управление им. На желанном мужчиной запуске присутствовали дочь и зять. Он хотел, чтобы гордость знаменательным событием с ним разделили близкие.

По словам источника, про сборщика самолетов множество раз писали СМИ, а также он стал героем документального фильма «Рожденные летать».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США в авиакатастрофе погибла легендарная летчица.

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