Возможен важный разговор: прогноз Таро на неделю с 4 по 10 августа

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 4 по 10 августа 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Луна)

Фото: 5-tv.ru

Карта Луна указывает на неделю, наполненную глубокой интуицией, подсознательными процессами и внутренними поисками. Внешне может ощущаться неопределенность, сомнения или тревожность — особенно по ночам.

Но это не признак дисгармонии, а сигнал о том, что вы приближаетесь к важной внутренней истине.

Сейчас особенно важно доверять своим снам, ощущениям, внутреннему голосу. Период может быть насыщен символами, знаками, воспоминаниями — все это помогает очистить путь перед грядущей ясностью.

Здоровье (Карта Таро — Восьмерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Эта карта говорит о том, что вы все еще находитесь в процессе перехода — возможно, продолжаете придерживаться привычек, которые уже не служат вашему благополучию.

Вы чувствуете, что пора что-то изменить, но пока не до конца готовы отпустить старое. Возможны легкие проявления усталости, бессонницы или эмоционального напряжения. Однако это не болезнь, а призыв к более бережному отношению к себе.

Финансы (Карта Таро — Рыцарь Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Рыцарь Пентаклей — карта надежности, трудолюбия и постепенного роста. Он символизирует человека, который движется к цели не спеша, но уверенно. Сейчас вы на правильном пути: ваши усилия накапливаются, даже если результат пока не виден полностью.

Возможны первые признаки признания — письмо, звонок, интерес к проекту, намек на сотрудничество. Финансовые вопросы, связанные с грантами, оплатами или долгосрочными проектами, могут начать сдвигаться.

Отношения (Карта Таро — Тройка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Карта Тройка Кубков — одна из самых светлых карт в сфере отношений. Она говорит о радости, поддержке, празднике чувств и женской солидарности.

Если вы в отношениях — возможен важный разговор, встреча или жест, наполненный теплом и признанием. Для тех, кто одинок, — высока вероятность встречи с человеком, который проявит искренний интерес и поддержку.

Но даже если речь не о романтике — эта неделя прекрасна для подруг, семьи, женских кругов. Возможно, вы получите подарок, письмо или звонок, который напомнит: вы важны и вы не одиноки.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Отшельник)

Фото: 5-tv.ru

Отшельник — карта мудрости, внутреннего света и одиночества как источника силы. Сейчас важно не искать ответы во внешнем мире, а вслушаться в себя.

Вы проходите через важный этап внутреннего сбора — возможно, чувствуете усталость от шума, желание уйти в тишину. Это не бегство. Это необходимое пространство для роста.

Вы не теряетесь — вы собираетесь. Проведите один вечер в тишине. Задайте себе три вопроса: Что я действительно хочу? Что меня истощает? Что я уже могу отпустить?

Запишите ответы. Они станут вашим внутренним ориентиром.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Таро на август 2025 года.

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