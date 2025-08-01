«Спасибо за счастье!» — у Артема Ткаченко родился четвертый ребенок

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

У актера Артема Ткаченко родился четвертый ребенок

У Артема Ткаченко родился четвертый ребенок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Малыш появился на свет ночью 1 августа.

У актера Артема Ткаченко родился четвертый ребенок. Эту радостную новость сообщил сам артист на своей странице в социальных сетях.

«Я многодетный отец!!! Спасибо, любимая, за это счастье», — написал Ткаченко.

Мальчик появился на свет 01:24 ночи 1 августа. Малыша назвали Леоном. Весил новорожденный 4200 граммов, а рост составил 56 сантиметров.

Кроме этих данных, Артем поделился отпечатком маленькой ножки сына и фотографией супруги — актрисы Екатерины Стебиной.

Фото: Instagram*/tematkach_original

Пара вместе десять лет. Этот союз подарил жизнь еще двум мальчикам: Степану и Теону. Первого сына, Тихона артисту родила звезда сериала «Кухня» Евгения Храповицкая. Мальчику уже 12 лет. Ткаченко поддерживает со старшим наследником теплые отношения и признается, что подросток дружит со своими младшими братьями.

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