«Малыш — настоящий красавец»: актер Иван Стебунов впервые стал отцом

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 61 0

У актера Ивана Стебунова родился сын

«Малыш — настоящий красавец»: актер Иван Стебунов в первый раз стал отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Мальчика назвали Германом.

У актера Ивана Стебунова родился сын. Этой радостной новостью звезда сериала «Курсанты» поделился с изданием StarHit.

Знаменитость рассказала, что роды у его супруги — Елены — прошли легко. Весь процесс занял всего полтора часа.

«Малыш — настоящий красавец получился, у него такое интересное смешение кровей — русской, еврейской, татарской. Характер тоже прекрасный: по ночам щадит нас, дает поспать», — сказал Иван Стебунов.

Актер признался, что на самих родах он не присутствовал, но все время стоял рядышком — в коридоре. Потом ему вынесли малыша, и он подержал его на руках. Это, по словам актера, непередаваемое чувство.

«Мы очень счастливы. Что касается имени, то нам с женой хотелось, чтобы в нем была буква „р“, поэтому перебирали многие, в итоге остановились на Германе.», — добавил актер.

Иван Стебунов женился на Елене Власовой семь лет назад — в 2018 году. Женщина далека от шоу-бизнеса: до знакомства с актером она работала в банке, где они и познакомились.

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