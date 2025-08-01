Любовь без сценария: Памела Андерсон и Лиам Нисон вместе не только на экране

Искра пробежала между актерами после совместных съемок в ремейке «Голого пистолета».

Пользователи сети обсуждают возможный роман между актерами Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном. По информации Daily Mail, искра между ними вспыхнула на съемочной площадке ремейка легендарной комедии «Голый пистолет».

По словам инсайдеров, Андерсон и Нисон встречаются уже некоторое время. Их отношения продолжают активно развиваться даже после окончания съемок.

58-летняя актриса Памела Андерсон, одна из самых узнаваемых и соблазнительных женщин 1990-х, но мало кто знает, что она пережила несколько романтических неудач. Бурный союз с рокером Томми Ли, прославившийся скандальной видеозаписью, неоднозначные отношения с покерным профи, с которым Памела дважды вступала в брак, попытка построить что-то с личным охранником, и, пожалуй, самый болезненный эпизод — роман с футболистом Адилем Рами.

Французский чемпион мира 2018 года, как вспоминает актриса, очаровал ее, осыпал подарками и заботой, а затем превратился в настоящего преследователя. По словам Памелы, он годами ей изменял, а после расставания — угрожал, следил и даже пытался проникнуть к ней, несмотря на сопротивление охраны.

Лиам Нисон был женат всего один раз. Его жена Наташа Ричардсон трагически погибла в 2009 году после несчастного случая на горнолыжном курорте. Она упала и ударилась головой, после этого она впала в кому и спустя несколько дней скончалась. Тогда он сосредоточился на детях и работе, а о том, чтобы вновь заводить отношения даже не думал.

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