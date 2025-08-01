«Оцениваю в целом положительно»: Путин высказался о переговорах РФ и Украины

Глава государства считает большим достижением то факт, что сотни людей вернулись домой.

Президент России Владимир Путин положительно оценил переговоры России и Украины, которые состоялись на прошлой неделе в Стамбуле. Своим мнением глава государства поделился с журналистами по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на острове Валаам.

«Я оцениваю в целом положительно, ну а как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину», — сказал Путин.

Президент добавил, что переговоры при любых обстоятельствах будут важны и востребованы, ведь их главная цель — привести стороны к миру. По мнению главы государства, одно из обязательных условий урегулирования конфликта — диалог в спокойном режиме.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о том, что цели России в отношении Украины остались неизменными. По словам российского лидера, главной задачей остается искоренение причин, породивших кризис на Украине. А также приоритетом все еще являются гуманитарные вопросы и вопросы безопасности.

Под гуманитарной миссией российский лидер подразумевает сохранение русского языка и обеспечение достойных условий для развития православной церкви на Украине.

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