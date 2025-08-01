Вступили в силу новые законы: что изменится для россиян с 1 августа

Подросткам, например, теперь нельзя открывать счета без разрешения родителей.

Сразу несколько изменений в законодательстве вступают в силу 1 августа.

Подростков защитят от мошенников. Несовершеннолетним банки теперь не откроют счета без согласия родителей. Пока они могут проводить такие операции без ограничений, чем часто пользуются злоумышленники, привлекая их в качестве дропперов.

Но самое долгожданное для россиян нововведение — это блокировка спам-рассылок. Абоненты смогут ставить запрет на такие сообщения через приложение оператора или в личном кабинете.

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