«Встаю и ухожу»: Рома Зверь объяснил свою нелюбовь к театру

Артист является редким гостем на постановках. Ему скучно.

Певец Рома Зверь — далеко не театрал. На постановках ему скучно. Иногда настолько, что артист встает и выходит из зала. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

«Дело в том, что театр для меня очень медленный. Я люблю быстро получать информацию. Русский классический театр — классика жанра, но иногда придешь в Вахтангова, там нормальная постановка „Дяди Вани“. А иногда придешь — вообще никакая», — объяснил артист.

Зверь рассказал, что его супруга, Марина Королева, рекомендует ему самые лучшие постановки, однако посетить их не всегда получается: иногда некогда, а иногда просто скучно. В таком случае Марина идет с подругами, к конфликтам в семье это не приводит.

«Мне либо нравится, либо не нравится, и это абсолютно нормальная вещь. Также кино: какое-то люблю смотреть и пересматривать, а какое-то выключаю спустя 10-15 минут. Из театра, кстати, я тоже ухожу, если мне не нравится. Я не досиживаю», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 50 тысяч зрителей посмотрели цирковую постановку «Сны Пушкина» в «Лужниках».

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