Эрдоган назвал ситуацию в Газе самым жестоким геноцидом столетия

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 32 0

Президент Турции обвинил Израиль в беспрецедентных по масштабам преступлениях против человечности.

Эрдоган назвал действия в Израиле «жестоким геноцидом»

Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 августа заявил, что обстановка в секторе Газа, возникшая на фоне палестино-израильского конфликта, представляет собой «самый жестокий геноцид последнего века». Об этом сообщает газета Hürriyet.

Выступая перед участниками летней школы в Стамбуле, турецкий лидер подчеркнул, что происходящее в Газе превосходит по жестокости ужасы концентрационных лагерей. По его словам, в регионе уничтожаются не только дети и младенцы, но и все, что связано с понятием человечности.

Он также назвал центры раздачи гуманитарной помощи «местами бойни», отметив, что жители теряют сознание от голода, а матери вынуждены рисковать жизнью ради мешка муки или глотка воды.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что его правительство последовательно защищает интересы палестинского народа. Он напомнил, что Турция полностью прекратила торговлю с Израилем, продемонстрировав тем самым свою солидарность с жителями Газы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израилю грозит международная изоляция из-за блокады сектора Газа.

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