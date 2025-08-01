Израилю грозит международная изоляция из-за блокады сектора Газа
Голод в палестинском анклаве принимает катастрофические масштабы — людям приходится сражаться за еду.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Abed Rahim Khatib; 5-tv.ru
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Международная изоляция грозит Израилю, который утроил блокаду в секторе Газа. Как заявил глава МИД Германии, Евросоюз сейчас обсуждает меры, которые обернутся для Израиля болезненными последствиями.
Голод в палестинском анклаве принимает катастрофические масштабы. Из-за действий Израиля каждый день умирают десятки жителей. Многие из них — это дети.
По гуманитарным коридорам пропускают лишь малую часть продовольствия. Дополнительную помощь доставляют по воздуху. Но на всех ее не хватает. Людям приходится сражаться за еду.
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