Израилю грозит международная изоляция из-за блокады сектора Газа

Международная изоляция грозит Израилю, который утроил блокаду в секторе Газа. Как заявил глава МИД Германии, Евросоюз сейчас обсуждает меры, которые обернутся для Израиля болезненными последствиями.

Голод в палестинском анклаве принимает катастрофические масштабы. Из-за действий Израиля каждый день умирают десятки жителей. Многие из них — это дети.

По гуманитарным коридорам пропускают лишь малую часть продовольствия. Дополнительную помощь доставляют по воздуху. Но на всех ее не хватает. Людям приходится сражаться за еду.

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