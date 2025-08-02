«Посмотрим, что будет дальше»: Трамп высказался о возможности переговоров с Путиным

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 28 0

Дональд Трамп высказался о возможности переговоров с Владимиром Путиным

Трамп заявил о возможности разговора с Путиным в ближайшие дни

Фото: Reuters/Ken Cedeno

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Президент США не уточнил дату диалога с российским лидером.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключил проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным до истечения десяти дней — срока, который он ранее озвучил для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам 1 августа у стен Белого дома.

«У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», — заявил глава Белого дома, не уточнив деталей возможного контакта.

Ранее в Совете безопасности России отметили, что Вашингтон не вправе указывать Москве, когда и с кем начинать переговоры по вопросам урегулирования. Российская сторона подчеркнула, что подобные советы считаются неприемлемыми. В Совбезе отметили, что переговоры завершатся после того, как будут достигнуты все цели спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что после возвращения из Израиля специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф планирует посетить Россию. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

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