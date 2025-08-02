Звездный рецепт: полезные оладьи со свежими ягодами от Екатерины Климовой

Это блюдо не испортит вашу фигуру!

Актриса Екатерина Климова летом любит печь оладьи со свежими ягодами. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту издания MK.RU.

Звезда также поделилась рецептом своего фирменного блюда. Чтобы приготовить оладьи, как у Климовой, нужно сначала замесить тесто из гречневой и рисовой муки в пропорции один к одному (по одному стакану).

Затем в эту смесь необходимо добавить следующие ингредиенты: по чайной ложке разрыхлителя и чайного сиропа, стакан рисового молока, щепотка соли. После из полученного теста можно формировать оладьи и обжаривать их на растительном масле под крышкой.

«Подаем с йогуртом и свежими сезонными ягодами — красной или черной смородиной, малиной, крыжовником, черникой, клубникой», — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что младший сын Екатерины Климовой — Корней — удивил мать неожиданным поступком: он нашел подработку. Более того, с первой зарплаты подросток купил актрисе подарок.

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