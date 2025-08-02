Звездный рецепт: полезные оладьи со свежими ягодами от Екатерины Климовой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Актриса Екатерина Климова летом любит печь оладьи со свежими ягодами

Звездный рецепт оладьев от актрисы Екатерины Климовой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса Екатерина Климова летом любит печь оладьи со свежими ягодами. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту издания MK.RU.

Звезда также поделилась рецептом своего фирменного блюда. Чтобы приготовить оладьи, как у Климовой, нужно сначала замесить тесто из гречневой и рисовой муки в пропорции один к одному (по одному стакану).

Затем в эту смесь необходимо добавить следующие ингредиенты: по чайной ложке разрыхлителя и чайного сиропа, стакан рисового молока, щепотка соли. После из полученного теста можно формировать оладьи и обжаривать их на растительном масле под крышкой.

«Подаем с йогуртом и свежими сезонными ягодами — красной или черной смородиной, малиной, крыжовником, черникой, клубникой», — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что младший сын Екатерины Климовой — Корней — удивил мать неожиданным поступком: он нашел подработку. Более того, с первой зарплаты подросток купил актрисе подарок.

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Звездный рецепт: полезные оладьи со свежими ягодами от Екатерины Климовой

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