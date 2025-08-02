На беременную жену баскетболиста Данило Галлинари напала акула

На супругу известного итальянского баскетболиста Данило Галлинари — журналистку Элеонору Бой — напала акула во время отдыха в Пуэрто-Рико. По словам пострадавшей, хищная рыба укусила ее за бедро правой ноги, когда она находилась у берега на многолюдном пляже Исла-Верде.

Женщину экстренно госпитализировали с открытой раной и сразу прооперировали, пишет издание Sportando.

Instagram*/leo_boiboi

«К счастью, у нас с ребенком все в порядке… Операция по исправлению моей бедной ноги прошла успешно», — написала Элеонора в соцсетях, выйдя на связь с подписчиками из больничной палаты.

Угрозы жизни ни Элеоноре, ни ее будущему ребенку нет. Сейчас она восстанавливается после хирургического вмешательства.

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