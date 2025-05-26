На пляже лучше не трогать: какие ракушки и моллюски опасны для человека

Ежегодно тысячи туристов отправляются на морские курорты, стремясь к солнцу, теплу и приключениям. Однако не все задумываются о том, что за лазурными волнами и белоснежными пляжами скрываются потенциальные опасности.

Все привыкли бояться акул, но гораздо чаще причиной трагедий становятся, на первый взгляд, безобидные существа: ракушки, медузы, осьминоги и морские ежи. По статистике, от атак некоторых морских беспозвоночных умирает от двух до трех человек в год. Для сравнения — от нападения акул погибает один за этот же период.

Мир моллюсков кажется безобидным, однако среди них скрываются настоящие убийцы. Список смертельно опасных беспозвоночных, обитающих в морях и океанах, достаточно обширен.

Опасные ракушки Conus

www.globallookpress.com/ R. Koenig

Лазурные волны мягко накатывают на песчаный берег, солнце ласкает кожу, а турист, увлеченный поиском «сокровищ», бродит вдоль кромки воды, собирая красивые ракушки.

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И вот, среди обычных раковин попадается та самая, ни на одну не похожая — конусовидная, с замысловатым рисунком, словно созданная рукой художника. Только такой миловидный «житель» океана является ядовитым существом.

Один из самых известных — конус (Conus). Это морские улитки, обитающие в тропических водах, омывающих Египет, Мадагаскар, Маврикий, Австралию, Танзанию. Они вооружены уникальным инструментом — ядовитым гарпуном. Существует около 800 видов таких моллюсков, отличающихся по размеру, окраске и типу яда. Большинство из них — хищники, охотящиеся на моллюсков, рыб и червей.

Ракушка вооружена уникальным охотничьим приспособлением — радулой, превращенной в ядовитый гарпун, который соединен с ядовитой железой и может пробивать ткани жертвы, вводя мощный нейротоксин, блокирующий нервные импульсы. Яд конуса настолько сложен, что изучается учеными для создания новых лекарств.

Укол морского обитателя невероятно болезнен и может привести к параличу мышц, затруднению дыхания и в конечном итоге смерти. В некоторых случаях летальный исход наступает уже через несколько часов. «Укус» так силен, что может пробить даже гидрокостюм. Поэтому, на пляже при виде живописной ракушки с конусовидной формой лучше полюбоваться ею на расстоянии.

В 1993 году было зафиксировано 16 смертельных случаев от укуса нескольких видов этой ракушки, обитающих в Красном море. В 2024 же российская туристка, отдыхая в Хургаде, сообщила об укусе текстильного конуса. Она фотографировалась с красивой ракушкой, впоследствии узнав, что это был ядовитейший моллюск.

Чем опасен синий морской дракон

legion-media/Jeff Milisen

Синий глаукус — это маленький, но очень симпатичный морской слизень размером с палец, больше похожий на фантастическое существо из другого мира, чем на опасного хищника.

Его также называют «голубым драконом» за необычную форму тела и яркую окраску. Он обитает в водах мирового океана, плавая на поверхности воды. Дракон питается медузами, в том числе португальским корабликом — тоже ядовитым.

Но такая привлекательная внешность очень обманчива — синий глаукус обладает коварным способом защиты. Морской обитатель не производит яд самостоятельно, а использует удивительную стратегию: он поглощает стрекательные клетки (нематоцисты) медуз, это биологические шприцы с ядом, сохраняет их в специальных мешочках на своей коже и использует для защиты. При этом глаукус не только хранит ядовитое вещество, но и концентрирует его, делая еще более мощным.

Прикосновение к «синему дракону» может вызвать сильные ожоги, схожие с полученными от португальского кораблика. В некоторых случаях могут возникнуть аллергические реакции.

В 2023 году ядовитый слизень был замечен на берегу Пхукета, в районе пляжа Карон. Отмечают, что его появление в этой местности довольно удивительно. Видимо, глаукус оказался там ввиду шторма.

Умереть как вкусно: кто такая трубчатая улитка

www.globallookpress.com/Christian Zappel

Морепродукты — это не только вкусно, но и полезно. Однако не все они одинаково безопасны. Некоторые виды морских улиток, например, трубачи, могут вызвать пищевые отравления.

Во время «цветения» водорослей, некоторые виды динофлагеллятов (одноклеточные водоросли) выделяют мощные нейротоксины, такие как сакситоксин. Эти моллюски имеют возможность накапливать в своих тканях токсины, продуцируемые водорослями. Употребление в пищу такой улитки может привести к тяжелым последствиям.

Отравление сакситоксином вызывает паралитические действия. Симптомы включают: онемение губ и языка, покалывания в конечностях, слабость, головную боль, тошноту, рвоту и в тяжелых случаях — паралич дыхательной мускулатуры и смерть.

Конкретных случаев, где человек пострадал от приема в пищу трубчатой улитки, нет. Это связано с тем, что довольно сложно выявить осложнения именно от нее. При правильной подготовке можно не бояться смертельного отравления. По сути, план работы по приготовлению этого моллюска такой же, как и с рыбой фугу — очень аккуратно, промывая каждую деталь на кухне.

Противоядие, вакцины и лечение после укусов

Эффективность лечения и минимизация последствий зависят от скорости оказания первой помощи и доступа к квалифицированной медицинской. Вакцины против ядов морских обитателей встречаются крайне редко, а от жителей данной статьи их вовсе нет.

Общие принципы действий после укуса:

Отойти на безопасное расстояние от объекта и вызвать скорую помощь или обратиться в ближайших медицинский пункт;

Далее нужно постараться замедлить распространение яда по организму. То есть, иммобилизировать пораженную конечность, наложить давящую повязку выше места поражения, но не слишком тугую.

Остатки яда можно удалить до приезда медиков. Если на коже остались щупальца, иглы или другие части животного, то их убирают с помощью пинцета. Тереть кожу нельзя.

При поражении конусом:

Поддержание дыхания до прибытия медицинской помощи;

Погружение пораженной конечности в горячую воду (около 45 градусов);

Особого противоядия нет, поэтому лечение только симптоматическое (поддержание жизненно важных функций).

При поражении синим глаукусом и португальским корабликом:

Удалить щупальца (пинцетом);

Промыть уксусом больное место в течение 30 минут, он деактивирует стрекательные клетки;

После уксуса можно погрузить пораженный участок в обычную горячую воду (40-45 градусов);

Лед и пресная холодная вода противопоказаны — промыть соленой морской водой место укуса, это поможет удалить остатки яда и предотвратить инфицирование.

Штрафы за вывоз ракушек из теплых стран

Если красота ракушки поразила туриста, то не стоит ее сразу везти к себе на Родину — за это предполагается штраф. Сумма за правонарушение варьируется в зависимости от страны, вида, количества и статуса охраняемости объекта. Законодательство большинства стран направлено на защиту морской экосистемы, и вывоз раковин всегда влечет за собой наказание.

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На пограничном контроле в Турции при обнаружении хотя бы одной ракушки отдыхающий рискует получить штраф в одну тысячу долларов. А особо «жадные» туристы могут быть и вовсе депортированы из страны.

В популярном Таиланде после отпуска с парой ракушек в кармане можно быть наказанным уплатой в казну 100 тысяч батов, что в переводе на рубли, примерно, 242 тысячи. А если денег таких нет, то за решетку в сырую темницу.

Больше тысячи долларов можно оставить на границе в Египте за вывоз «нелегальных» ракушек. В Европе, а именно в итальянских Сардинии и Адриатической Ривьере, штраф составит уже полторы тысячи евро.

В ОАЭ перевозка ракушек тоже является экологическим правонарушением. Приезжий заплатит до трех тысяч дирхамов (около 800 долларов) и, возможно, лишится багажа.

На Филиппинах в прошлом можно было, конечно, заплатить меньше — 20 тысяч рублей — но с тюремным заключением в добавок. На Мальдивах наказание менее суровое — заставят заплатить до 600 долларов.

Туристические фирмы отмечают, что в качестве сувенира обработанные ракушки и кораллы можно приобрести в соответствующих магазинах, сохранив при это чек. Тогда на контроле в аэропорте у пограничников не возникнут вопросы, а отпуск не закончится на плохой ноте.