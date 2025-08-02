Время летит: молодая жена Курбана Омарова отмечает полгода с рождения сына
Сыну бизнесмена Курбана Омарова исполнилось полгода
Фото: Instagram*/zimamoscow
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Супруги назвали мальчика Адамом.
Молодая жена бизнесмена Курбана Омарова — Валерия — отмечает полгода с рождения сына Адама. Об этом девушка сообщила у себя на странице в социальной сети.
Мальчик появился на свет 1 февраля 2025 года. Для Валерии это первенец, поэтому ее материнские эмоции бурлят через край, и она часто рассказывает подписчикам о достижениях малыша.
В честь праздника Валерия в личном блоге опубликовала ряд фотографий. На первом снимке — она держит небольшой торт со свечкой в виде цифры шесть и воздушный шарик.
«Сегодня в доме особенно весело и празднично. Нам полгодика. Время, куда ты летишь?» — написала жена бизнесмена.
После этого снимка следует череда фотографий из больничной палаты, где в частности, запечатлен Курбан, который обнимает беременную супругу.
Не секрет, что бизнесмен присутствовал на родах жены. Мужчина вызвался сам. По его словам, он давно об этом мечтал. Со слов Валерии, Омаров все время был рядом и поддерживал ее, что придавало ей сил.
«1 февраля — как много теперь значит этот день. Помню, как мы приехали утром, как сильно тянул живот, как тряслись ноги, как хотелось быстрее увидеть свое счастье», — подписала опубликованные кадры Валерия.
Курбан и Валерия поженились год назад. Об их романе стало известно сразу после его развода с телеведущей Ксенией Бородиной, которая родила ему дочь Теону. Омаров старше своей новой супруги на 21 год.
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