Ансамбль Коронационного убежища и дома призрения отреставрируют в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

После ремонта там разместятся медучреждения Минздрава.

Ансамбль Коронационного убежища и дома призрения отреставрируют в Москве

Фото: ВКонтакте/Префектура ВАО города Москвы/wall-35059004_18567

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В Москве отреставрируют ансамбль Коронационного убежища и дома призрения И.Д. Баева — объекта культурного наследия регионального значения, пишет портал mos.ru.

Здания, входящие в комплекс зданий, были построены в начале ХХ века и сейчас располагаются на территории ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава РФ в районе Сокольники.

Как сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства, после завершения работ в одном из восстановленных строений откроется круглосуточный стационар дерматовенерологического профиля, а в другом — консультативно-диагностическое отделение.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы: строители разбирают перегородки, удаляют старые отделочные покрытия, демонтируют изношенные инженерные коммуникации и элементы кровли, а также монтируют новые перекрытия.

Основной задачей реставраторов станет воссоздание исторического облика зданий, включая архитектурно-лепной декор, штукатурные тяги и кирпичную кладку. Внутренние помещения капитально отремонтируют и оснастят современным оборудованием.

Проект здания Коронационного убежища разрабатывал придворный архитектор Александр Обер, однако после его смерти руководство строительством передали штатному архитектору Дворянского собрания Александру Мейснеру. Комплекс был открыт в мае 1901 года.

Реставрация осуществляется в рамках государственной программы «Строительство», куратором которой выступает Минстрой России. 

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