ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 49 0

Населенный пункт был взят под контроль подразделениями «Южной» группировки войск.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщили в Минобороны, ВС РФ взяли под контроль село Александро-Калиново.

«Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также уточняется, что в ходе боев противник на этом участке фронта понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

«Противник потерял до 150 (боевиков. — Прим. ред.), три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — уточнили в Минобороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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