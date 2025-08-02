Подаренный Путину северный олененок вырос и окреп

Северный олененок, подаренный президенту России Владимиру Путину весной 2024 года потомственными оленеводами из Ямало-Ненецкого автономного округа, вырос и хорошо себя чувствует. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в беседе с РИА Новости.

Этот подарок главе государства передала многодетная семья Пяк. Изначально в подарок была передана молодая самка оленя — важенка, которая оказалась беременной. Поскольку разлучать мать с детенышем было нежелательно, новый олененок вместе с мамой был отправлен в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге, где и проживает сейчас.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что олененок быстро растет, уже пробует взрослую пищу и отлично адаптируется, получая заботу сотрудников зоосада. У малыша начали появляться первые рожки, которые на этой стадии остаются мягкими и покрыты шерстью.

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