В Новгородской области 34 населенных пункта остались без электричества

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Прокуратура начала проверку.

В Новгородской области 34 населенных пункта остались без электричества

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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В Новгородской области из-за сильного ухудшения погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 2 августа, без электроэнергии остались 34 населенных пункта, где проживает более 830 человек.

Нарушения в электроснабжении зафиксированы на территории Демянского, Новгородского, Окуловского, Пестовского и Солецкого районов. По поручению прокурора области Сергея Швецова проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере энергоснабжения.

Прокуратура также контролирует ход ликвидации последствий разгула стихии. Сотрудники надзорного ведомства отслеживают действия коммунальных и аварийных служб, ответственных за восстановление подачи электроэнергии в пострадавшие районы. В данный момент продолжаются восстановительные работы, задействовано 15 бригад энергетиков.

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