Лето под зонтом: москвичей ждут дожди и похолодание

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 90 0

Летом москвичей ждут дожди и похолодание

Лето под зонтом: москвичей ждут дожди и похолодание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Вернется ли жара в столицу?

Синоптики дают неутешительный прогноз: в столичном регионе остаток лета 2025 года пройдет под знаком дождей и прохлады. Как сообщают aif.ru, до конца июля практически не останется ни одного сухого дня, а август и вовсе рискует стать холодным и мрачным. После короткой жары в конце июля погода вернулась к серым облакам, и, похоже, надолго.

По словам ведущего специалиста Михаила Леуса, на предстоящей неделе в Москве можно будет обойтись без дождя разве что в пятницу. В остальное время осадки ожидаются ежедневно, особенно интенсивными они будут в начале недели, когда возможны грозы с молниями. Температура днем составит от +22 до +29 градусов, но ночи останутся прохладными, не выше +19 градуов. Такая нестабильная и влажная погода сохранится как минимум до начала августа.

А вот август обещает преподнести москвичам новый сюрприз, но не в виде тепла. С 5 числа в регион начнет вторгаться скандинавский антициклон, принесший с собой арктическое дыхание. По словам синоптика Александра Шувалова, этот воздушный фронт существенно охладит атмосферу: температура опустится ниже климатической нормы, а устойчивого тепла не предвидится. Даже в ясные дни столбик термометра вряд ли поднимется выше +23 градусов.

Таким образом, лето в Москве оказалось очень сжатым по времени: вся жара фактически уместилась в одну неделю конца июня. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Москву и Подмосковье обрушились ливни.

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