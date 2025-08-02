РФ может перестать принимать самолеты и поезда из Азербайджана

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Причина — «переименование» в республике российских городов.

Затулин: РФ может перестать принимать самолеты и поезда из Азербайджана

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka

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Россия может прекратить прием самолетов и поездов из Азербайджана, если в стране усилится практика «переименования» российских городов и географических объектов. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RTVI.

Депутат заявил, что, если Азербайджан в ответ на действия России решил переименовывать российские города и географические названия, он желает ему успеха. Но Баку стоит учитывать, что в таком случае Россия вряд ли сможет принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если в них будет указано новое, измененное наименование пунктов назначения.

Затулин подчеркнул, что российская сторона рассматривает подобные действия со стороны Баку как нарушение норм добрососедских отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Крым готов забрать снесенный в Карабахе памятник Айвазовскому. Монумент снесли в день рождения художника-мариниста — 29 июля. Он был установлен в 2021 году и являлся частью проекта «Аллея российской славы».

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РФ может перестать принимать самолеты и поезда из Азербайджана

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