РФ может перестать принимать самолеты и поезда из Азербайджана

Причина — «переименование» в республике российских городов.
Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka
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Россия может прекратить прием самолетов и поездов из Азербайджана, если в стране усилится практика «переименования» российских городов и географических объектов. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RTVI.
Депутат заявил, что, если Азербайджан в ответ на действия России решил переименовывать российские города и географические названия, он желает ему успеха. Но Баку стоит учитывать, что в таком случае Россия вряд ли сможет принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если в них будет указано новое, измененное наименование пунктов назначения.
Затулин подчеркнул, что российская сторона рассматривает подобные действия со стороны Баку как нарушение норм добрососедских отношений.
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