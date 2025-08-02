Годовалый ребенок погиб после падения из окна в Москве
Девочка упала с десятого этажа.
Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc
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Годовалый ребенок выпал из окна квартиры десятого этажа жилого дома в Москве. Девочка погибла, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Из окна квартиры десятого этажа жилого дома на Комсомольском проспекте выпал малолетний ребенок. Девочка 2024 года рождения скончалась», — сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во Владикавказе полуторагодовалая девочка упала с 12 этажа. К счастью, она осталась жива, но находится в крайне тяжелом состоянии с различными травмами. По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник и случайно выпал, облокотившись на москитную сетку.
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