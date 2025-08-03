«Баланс сил нарушен»: Орбан назвал условие наступления мира на Украине

Он подчеркнул, что нынешняя позиция Брюсселя не способствует урегулированию конфликта.

Главным условием наступления на Украине мира является признание самими украинцами и странами Запада невозможности вступления страны в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на молодежном фестивале в Эстергоме.

«Нам нужно понять, что мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России», — заявил политик.

Венгерский лидер считает, что мира на Украине можно достичь только при условии встречи президентов России и США и заключения между ними всеобъемлющего соглашения по разным вопросам, в том числе и о контроле над вооружениями.

По мнению Орбана, Брюссель на данном этапе не способствует урегулированию на Украине, так как «весь ЕС, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, находится в состоянии войны с Россией. Это не открытая война, а война чужими руками».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктор Орбан назвал инициативу по включению Украины в состав Европейского союза стремлением укрепить влияние европейской бюрократии.

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