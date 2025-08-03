«Баланс сил нарушен»: Орбан назвал условие наступления мира на Украине

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 48 0

Премьер-министр Венгрии Орбан назвал условия наступления мира на Украине

«Русские не допустят»: Виктор Орбан назвал условия наступления мира на Украине

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он подчеркнул, что нынешняя позиция Брюсселя не способствует урегулированию конфликта.

Главным условием наступления на Украине мира является признание самими украинцами и странами Запада невозможности вступления страны в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на молодежном фестивале в Эстергоме.

«Нам нужно понять, что мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России», — заявил политик.

Венгерский лидер считает, что мира на Украине можно достичь только при условии встречи президентов России и США и заключения между ними всеобъемлющего соглашения по разным вопросам, в том числе и о контроле над вооружениями.

По мнению Орбана, Брюссель на данном этапе не способствует урегулированию на Украине, так как «весь ЕС, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, находится в состоянии войны с Россией. Это не открытая война, а война чужими руками».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктор Орбан назвал инициативу по включению Украины в состав Европейского союза стремлением укрепить влияние европейской бюрократии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:55
«Меня оперировали из-за крупной опухоли»»: Галич рассказала о сложностях вторых родов
1:33
«Ясно дал понять»: раскрыта позиция Трампа по завершению конфликта на Украине
1:14
Не шепчет: какая погода ожидает москвичей с 4 по 10 августа
0:55
Вода в ухе: чем опасна, как распознать воспаление и когда идти к врачу
0:31
«Баланс сил нарушен»: Орбан назвал условие наступления мира на Украине
0:14
«Я до сих пор помню»: Безрукова о курортных романах

Сейчас читают

«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Подвиг 6-й роты: 90 бойцов, 6 выживших

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс