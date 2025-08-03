«Меня оперировали из-за крупной опухоли»»: Галич рассказала о сложностях вторых родов

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 33 0

Ида Галич была вынуждена пойти на кесарево сечение из-за проблем со здоровьем

Позвонили в стиле «спишь?» — и поехали: Галич раскрыла подробности вторых родов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда была вынуждена пойти на кесарево сечение из-за проблем со здоровьем.

Известная телеведущая и видеоблогер Ида Галич раскрыла подробности прошедших родов в личном блоге в соцсетях.  Звезда рассказала, что уже может самостоятельно вставать с кровати, хоть и неизящно, но это вопрос времени. Также, по словам Галич, роды планировались четко по заранее составленному расписанию в виде кесарева сечения. Однако малышка захотела родиться раньше, поэтому все планы пошли под откос.

«Для мужчин, КС — это не Counter-Strike, хотя экшена в родах больше, чем в ваших войнушках», — пошутила Ида.

Блогер также напомнила, что еще до второй беременности ее оперировали из-за крупной миомы. Остался очень тонкий шрам, и, чтобы не рисковать, было решено провести операцию.

От первого брака с блогером Аланом Басиевыым у телеведущей есть сын Леон, которому уже пять. В прошлом году Галич впервые показала своего нового возлюбленного — 34-х летнего бизнесмена Олега Ледвича. А в январе пара объявила, что ждет первого совместного малыша.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Анастасия Ивлеева поздравила бывшую подругу Иду Галич с рождением ребенка.

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