В Британии заявили о планах вывезти из сектора Газа сотни детей для лечения

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 34 0

The Times: Великобритания намерена вывезти из сектора Газа детей для лечения

В Британии заявили о планах вывезти из сектора Газа сотни детей для лечения

Фото: Reuters/Ramadan Abed

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Лондон озвучит подробности в течение нескольких недель.

Великобритания планирует вывезти из сектора Газа до 300 больных детей для лечения. Об этом сообщает газета The Times.

«Сотни тяжелобольных детей будут эвакуированы из Газы и пройдут лечение силами Национальной службы здравоохранения», — отмечается в материале.

Газета уточнила, что планы будут анонсированы в течение нескольких недель. Более того, подчеркивается, что до 300 молодых людей получат разрешение на въезд в Британию повторно, чтобы пройти последующее лечение.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что арабские страны впервые приняли совместную декларацию, в которой открыто требуют завершения правления движения ХАМАС в секторе Газа.

Этот документ был согласован в ходе конференции ООН, посвященной возобновлению процесса создания двух государств — Израиля и Палестины. В заявлении подчеркивается, что прекращение войны возможно лишь при условии, если ХАМАС сложит полномочия и передаст оружие Палестинской автономии при участии и поддержке международного сообщества.

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