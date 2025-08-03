«Этот плод покупать не стоит»: как правильно выбирать арбуз и дыню

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 29 0

Роспотребнадзор: арбуз издает звонкий звук и обладает плотной блестящей коркой

Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора идеального арбуза и дыни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Следуйте простым правилам, чтобы избежать разочарования и отравления.

При покупке арбузов и дынь на санкционированных точках реализации необходимо проверять наличие полного пакета сопроводительных документов. Покупатель имеет на это полное право. Об этом РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре. 

«Это может быть сертификат или декларация о соответствии, а также удостоверение о качестве от организации, вырастившей арбузы. У продавца также должна быть информация о юридическом лице, реализующем продукцию, вывеска с указанием времени работы, а также весы и ценник» — рассказали в Роспотребнадзоре.

Место торговли должно находиться под навесом, фрукты и ягоды должны быть также накрыты, чтобы на них не попадали лучи солнца, и стоять на специальных стеллажах. Не стоит разрезать ягоду на части, так как это приводит к быстрому размножению опасных бактерий.

В ведомстве отметили, что при выборе арбуза нужно ориентироваться на яркий цвет коры и ее неповрежденность. Светлое пятно на боку должно быть очень желтым или оранжевым. А при постукивании зрелый арбуз издает звонкий звук.

Также Роспотребнадзоре подчеркнули, что очень важно мыть ягоду перед разрезанием, а уже разрезанные кусочки хранить исключительно в холодных местах. А если от плода идет кислый запах, то не употреблять, так как там начали размножаться микроорганизмы, которые могут привести к отравлению.

Дыню же стоит выбирать по глухому звуку, а также по ароматному запаху. Если запах отсутствует, то лучше продукт не покупать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, когда пора начать подкапывать молодую картошку.

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