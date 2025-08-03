Росстат оценил число россиян с зарплатой более ста тысяч рублей

Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.

Количество россиян с зарплатой выше 100 тысяч достигло в этом году 31,9%. Всего два года назад такие зарплаты встречались намного реже, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

Исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций, исключая малый бизнес.

Согласно анализу Росстата, в 2025 году от 100 до 150 тысяч рублей зарабатывали 17,2% человек, от 150 до 200 тысяч — 6,9%, от 200 до 400 тысяч — 6,3%.

Помимо этого, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем получают 13,1% граждан, от 60 до 80 тысяч — 17%.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации зарплат некоторым категориям бюджетников на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В распоряжении отмечается, что повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.

Для этих целей в федеральном бюджете на три года предусмотрено 30,8 миллиардов рублей.

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