В России с 1 октября проиндексируют зарплату ряду категорий бюджетников

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 13 0

В России некоторым категориям бюджетников проиндексируют зарплаты с 1 октября

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторым категориям граждан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Соответствующее распоряжение уже подписал Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации зарплат некоторым категориям бюджетников на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В распоряжении отмечается, что повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.

Для этих целей в федеральном бюджете на три года предусмотрено 30,8 миллиардов рублей.

«На индексацию зарплаты таким работникам в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей», — отмечается на официальном сайте правительства РФ.

В кабмине добавили, что такое решение направлено на улучшение уровня реальной заработной платы. В свою очередь это одна из законодательно установленных гарантий по оплате труда, которая прописана в Трудовом кодексе.

В конце июля депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что с 1 октября в России увеличатся пенсии для военных пенсионеров — размер выплат возрастет на 7,6%. Он добавил, что к этой категории относятся все военные пенсионеры, включая и сотрудников Росгвардии, внутренних дел, ФСИН, таможенных органов и федеральной фельдсвязи. По словам Говырина, изначально проиндексировать выплаты планировали лишь на 4,5%, но после пересмотра макроэкономических данных и инфляционных прогнозов было решено скорректировать сумму повышения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2025 года.

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