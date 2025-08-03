Московский суд отменил заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой*

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Ранее телеведущую приговорили к 6,5 годам лишения свободы за оправдание терроризма.

Московский суд отменил заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Московский городской суд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Леонид Соловьев.

Лазареву обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В середине июля Пресненский суд заочно арестовал телеведущую на два месяца по этому делу. Закон должен был вступить в силу с момента задержания обвиняемой на территории РФ или с момента ее экстрадиции. Именно это решение защите Лазаревой удалось обжаловать.

Леонид Соловьев добавил, что материалы по этому делу (уклонение от исполнения обязанностей иноагента. — Прим.ред.) были отправлены на новое рассмотрение.

РИА Новости со ссылкой на документы, которые у них оказались в распоряжении, пишут, что Мосгорсуд нашел нарушение в уголовно-процессуальном кодексе РФ в первом постановлении. Поэтому и отменил его. Так, вынося решение судья не проверил была ли Лазарева объявлена в международный розыск, а она не была. Сейчас телеведущая числиться только в федеральном розыске.

При этом, если Лазарева все же вернется в РФ ей и так грозит лишение свободы. В конце прошлого года Второй западный окружной военный суд назначил телеведущей наказание в виде 6,5 годам тюрьмы за оправдание терроризма.

Ранее 5-tv.ru писал, что иноагента Юрия Дудя** заочно арестовали в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — признан иноагентом на территории РФ

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