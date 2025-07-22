Иноагента Юрия Дудя* заочно арестовали в России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 58 0

В отношении блогера возбудили уголовное дело из-за уклонения от обязанностей, предусмотренных законодательством РФ.

Иноагента Юрия Дудя заочно арестовали в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Тема:
Юрий Дудь

Суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Как отметило ведомство в Telegram-канале, постановлением Басманного районного суда города Москвы мера пресечения в отношении Дудя выбрана следующая — заключение под стражу на срок в два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории России.

Уточнялось, что ответственность предусмотрена по части 2 статье 330.1 УК РФ, которая звучит как «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

До этого, 1 июля, в отношении блогера возбудили уголовное дело. При этом за год его дважды привлекали к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ — «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Также 30 июня столичная прокуратура начала уголовное преследование в отношении Дудя. По информации ведомства, блогер, не взирая на нарушения требований российского законодательства, не прекратил распространение в мессенджере материалов без указания того, что их создал или распространил иноагент.

Ранее, писал 5-tv.ru, прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Юрия Дудя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан иноагентом на территории Российской Федерации.

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