Застрял на Фонтанке: кота Маркиза достали из щели между гранитными плитами

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 64 0

Кота Маркиза с набережной Фонтанки спасли

Кота с набережной Фонтанки спасли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Людмила Брыкова

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Животное просидело в отверстии облицовки около недели.

Застрявшего в Санкт-Петербурге кота наконец-то спасли. Животное просидело в щели между гранитными плитами на набережной Фонтанки около недели. Источник, который является кормившим в течение двух месяцев кота жителем города, 5-tv.ru прислал фото с места происшествия.

Собеседник в спасательной операции также принял участие. По его словам, пострадавшего зовут Маркиз. Сейчас его отвезли в ветеринарную клинику, так как у него повреждена лапа.

Кот сидел в отверстии облицовки с 28 июля. Предполагается, что он мог упасть в реку, выбраться из воды и спрятаться в щели. Волонтеры пытались достать его, но напуганное животное не давалось никому в руки. Место было потенциально опасное, так как нишу могло затопить из-за дождей.

К операции присоединились спасатели, которые выманивали кота с воды. Но до сегодняшнего дня все было безрезультатно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как коты из зоны СВО становятся звездами театра Куклачева.

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