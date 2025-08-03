Подросток задержан за теракт на посту полиции в Санкт-Петербурге

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

С юношей заказчики поджога связались через сайт знакомств.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Юношу 14 лет задержали за теракт на посту полиции в Санкт-Петербурге. Подросток действовал по заказу — ему обещали 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области.

Школьник бросил бутылку с зажигательной смесью в пункт полиции на Московской площади. Обошлось без жертв, так как пост оказался недействующим.

Происшествию предшествовал невинный мотив — парень искал любви на сайте знакомств. Начал общаться с помощью приложения с девушкой. Она попросила его скинуть ей геолокацию популярных мест Санкт-Петербурга, объяснив тем, что она недавно переехала и плохо ориентируется в городе.

Затем, по словам несовершеннолетнего злоумышленника, с ним связался неизвестный с угрозами, что его ждут последствия из-за отправки меток на карте незнакомому человеку.

«Юноше позвонил неизвестный, который сообщил, что переданные им геоданные были использованы для получения информации третьими лицами, что влечет за собой привлечение к уголовной ответственности», — поделились представители правоохранительных органов.

Подросток испугался, поэтому согласился поджечь пост полиции, дабы избежать наказания от шантажистов и получить 250 тысяч рублей. Юноша сфотографировал доказательства своего деяния, но денег так и не получил.

Огонь оперативно потушили очевидцы, а школьника нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла от пожара.

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