Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла от пожара
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.
Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла из-за пожара, следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении ТАСС.
От опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149. У этих жертв не было зафиксировано огнестрельных ранений. Сообщается, что опасности подверглись около двух тысяч посетителей концертного зала.
Теракт в «Крокусе»
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов их удалось поймать.
Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что наезд на семью с детьми, совершенный одним из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, был специально запланированной частью террористической операции.
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