Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла от пожара

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 32 0

Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла от пожара

Стало известно, где фигуранты дела «Крокуса» хранили оружие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла из-за пожара, следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

От опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149. У этих жертв не было зафиксировано огнестрельных ранений.  Сообщается, что опасности подверглись около двух тысяч посетителей концертного зала.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов их удалось поймать.

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что наезд на семью с детьми, совершенный одним из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, был специально запланированной частью террористической операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
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23 июн
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14 апр
Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» вменяемыми
22 мар
«Жизнь выросла в цене»: очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о трагедии спустя год
22 мар
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