«Не порти праздник»: Олег Майами послал зрителя на концерте в Абрау-Дюрсо

Артист не стеснялся в выражениях и действиях.

Шоумен Олег Майами послал зрителя на концерте в Абрау-Дюрсо. Конфликт разгорелся после неудачной попытки артиста разогреть толпу: Майами заявил, что петь должны все, а те, кто стоит молча — «лохи». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Одному из гостей формулировка артиста показалась грубой. Он вступил с Майами в конфликт.

«Это шутка. Здесь все налегке отдыхают. Если ты себя не контролируешь, уходи на*** (нафиг) отсюда. Здесь дети получают счастье. Пошел на*** (нафиг). Здесь отдыхают люди. Не порти праздник людям», — эмоционально кричал исполнитель.



Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/miamioleg_official; 5-tv.ru

Из толпы кто-то иронично призвал «девочек не ссориться». Поведение Майами на концерте было странным, и дело не только в конфликте с гостями. На сцене артист разделся и вел себя неадекватно. Многие предполагают, что шоумен был пьян.

Немногим позже выложил в личном блоге видеоролик с извинениями. Говорит, не смог сдержаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Олег Майами прокомментировал поведение Анны Хилькевич.

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