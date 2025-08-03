Мужская сборная России по плаванию завоевала золото на ЧМ-2025

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Всего на чемпионате мира спортсмены из РФ получили 18 медалей.

Мужская сборная России по плаванию завоевала золото на ЧМ

Фото: Ng Han Guan/ТАСС

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Мужская сборная России по плаванию выиграла золотую медаль в комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

В составе команды выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Серебро завоевала сборная Франции, бронзу — США.

Это стало историческим достижением — за всю историю розыгрышей медалей в этой дисциплине, которые проводятся с 1973 года, Россия впервые стала чемпионкой мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершился в Сингапуре 3 августа. По результатам соревнований можно сказать, что Россия продолжает сохранять ведущие позиции и развивает мастерство.

В индивидуальных соревнованиях пловцы также отличились — Кирилл Пригода взял серебро на дистанции 50 метров брассом, а Евгения Чикунова стала второй на 200 метрах брассом. Также россияне успешно прошли в финалы прыжков в воду. Всего на чемпионате мира 2025 года спортсмены из РФ завоевали 18 медалей.

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