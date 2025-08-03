ЦАХАЛ сообщил о сбросе 136 поддонов гуманитарной помощи в сектор Газа

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Продовольствие и медикаменты предоставили шесть стран.

ЦАХАЛ сообщил о сбросе 136 поддонов гуманитарной помощи в сектор Газа

Фото: www.globallookpress.com/Belal Abu Amer

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За последние часы в сектор Газа было доставлено 136 поддонов с гуманитарной помощью. Операция проводилась по воздуху в координации с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщили в пресс-службе армии.

«В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем и ОАЭ, Иорданией, Египтом, Францией, Германией и Бельгией, ЦАХАЛ через управление правительственных операций на территориях продолжает сегодня (воскресенье) серию действий по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. В последние часы было сброшено 136 поддонов с продовольствием для жителей сектора Газа шестью разными странами, включая Бельгию, которая сегодня впервые присоединилась к операциям по сбросу», — сказано в сообщении.

Ранее 26 июля ЦАХАЛ возобновил сброс продовольствия и медикаментов с воздуха, а также анонсировал создание гуманитарных коридоров для колонн ООН.

Операция проходит в рамках международного сотрудничества и по поручению политического руководства Израиля. Ее цель — облегчить гуманитарную ситуацию среди мирного населения анклава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль и Сирия впервые за 25 лет провели официальные переговоры по деэскалации. Встреча состоялась в Париже при посредничестве США на фоне обострения конфликта в Сувейде и последовавших авиаударов по Дамаску.

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