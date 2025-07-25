Состоялись первые за 25 лет официальные переговоры между Израилем и Сирией

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 49 0

Axios: Израиль и Сирия провели официальные переговоры впервые за 25 лет

Axios сообщил о первых за 25 лет официальных переговорах между Израилем и Сирией

Фото: Григорьев Максим/ТАСС

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Делегации встретились в Париже при участии спецпосланника президента США.

Представители Израиля и Сирии провели первые за 25 лет официальные переговоры по деэскалации конфликта. Делегации прибыли на встречу в столицу Франции, посредником между ними выступили Соединенные Штаты. Об этом сообщается в материале портала Axios, авторы ссылаются на собственные источники.

«Высокопоставленные израильские и сирийские министры встретились в Париже под эгидой специального посланника президента Трампа (американский лидер Дональд Трамп. — Прим. ред.) Тома Баррака и обсудили деэскалацию напряженности между странами», — говорится в публикации.

Как сообщают журналисты, прошедшая встреча была не только первой за 25 лет, но и первой попыткой обсудить конфликт после кризиса, разразившегося на прошлой неделе в Сувейде, городе на юге Сирии. Как известно, за ним последовали удары Армии Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску. Переговоры подтвердил и Том Баррак в посте на своей странице в соцсети X.

«Сегодня вечером я встретился с сирийцами и израильтянами в Париже. Нашей целью были диалог и деэскалация, и мы достигли именно этого. Все стороны подтвердили свою приверженность продолжению этих усилий», — заверил он.

Удары ЦАХАЛ по входу в сирийский генштаб в Дамаске прогремели 17 июля, в тот же день израильский беспилотник атаковал города Джабла, погибли 15 человек. Через два дня при содействии США была достигнута договоренность о прекращении огня. Вашингтон, по словам Баррака, надеется создать «новую единую сирийскую идентичность», примирив суннитов, друзов и бедуинов.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему не состоялся обмен пленными в сирийской провинции Эс-Сувейда. Вместо него произошло нападение вооруженных формирований на деревню Арика.

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