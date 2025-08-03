Пушилин обозначил положение ВСУ на красноармейском направлении как критическое

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Глава ДНР обозначил положение ВСУ на красноармейском направлении как критическое

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В результате сложившейся оперативной обстановки, украинские подразделения, которые находятся в этом районе, оказались в окружении.

Ситуация на красноармейском направлении стремительно ухудшается для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов <…>. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается», — соответствующее видеообращение Пушилин разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска продолжают продвигаться в ряде населенных пунктов, приближаясь к Красноармейску с разных направлений. В результате сложившейся оперативной обстановки украинские подразделения, которые находятся в этом районе, оказались в окружении.

Пушилин также отметил, что трасса, которая соединяет Красноармейск и Константиновку, перешла под контроль российских сил после освобождения населенного пункта Александро-Калиново.

«Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области. Поэтому улучшаются наши позиции абсолютно в понятной логике», — добавил глава ДНР.

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