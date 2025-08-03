«Захотели хайпа»: Тарасов оправдался из-за скандала с моделями

В своем видеообращении он лишний раз признался в любви к жене.

Футболист Дмитрий Тарасов, оскандалившийся из-за снимков с моделями в Сочи и слитой перепиской, решил оправдаться. По его словам, он сфотографировался с ними случайно, а их общение имело исключительно деловой характер. Соответствующее видеообращение Тарасов опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я сейчас решил ответить и рассказать вообще суть, почему я полетел в Сочи. У нас было запланировано три встречи. Мы провели эти встречи, и одна из встреч была на пляже города Сочи, куда и подошли девочки со мной сфотографироваться. Я сделал фото, потому что в фото не отказываю, в принципе, никому. <…> Я сфотографировался, узнал, что это известные блогерши из Ростова, мы с такими работаем и также даем им продукцию, которую они активно рекламируют у себя в соцсетях и еще при этом зарабатывают деньги. После чего мы поехали на деловую встречу, на ужин, где партнер попросил меня узнать контакты этих девочек. Самое простое — это написать им лично», — рассказал футболист.

Знаменитость отметил, что общался с ними исключительно ради продвижения своего бизнеса. Тарасов заявил, что они с партнером хотели предложить моделям работать вместе, но те «захотели хайпа».

Кроме того, в своем видеообращении футболист лишний раз признался в любви к своей жене. Также он пригрозил всем тем, кто унижает и оскорбляет его супругу и детей «другими мерами». Что же футболист планирует делать конкретно — неизвестно.

Скандал вокруг Тарасова разгорелся после того, как 30 июля модели Наталья Свистунова и Кристина Смит опубликовали в личных блогах совместное фото с футболистом. Также они слили в сеть фрагмент переписки со звездой, который просил у одной из девушек номер телефона. Однако Наталья ответила на это, что больше любит хоккеистов.

После этого Наталья и Кристина пришли на концерт к бывшей Тарасова певице Ольге Бузовой с плакатом, на котором была распечатана совместная фотография девушек с футболистом. К тому же они дополнили снимок надписью «За Бузову». Певице такой перформанс оказался по душе. Она подняла большой палец вверх, широко улыбнулась и отправила девушкам воздушный поцелуй, а также сказала им: «Лучшие мои!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Тарасов вместе с супругой, моделью Анастасией Костенко, разыграл свою мать.

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