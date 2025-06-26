«Почему не защитила?»: шутка Тарасова над матерью вышла из-под контроля

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Мать Дмитрия Тарасова встала на сторону его жены во время пранка

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов жестко разыграли мать футболиста

Фото: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv

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Женщина не захотела предавать собственные принципы.

Футболист Дмитрий Тарасов вместе с супругой, моделью Анастасией Костенко, разыграл свою мать. Видео с запечатлением пранка его жена выложила в соцсети.

Для подписчиков спортсмен заранее пояснил, что шутка может показаться «чуть жесткой». Знаменитости решили проверить родительницу, чтобы узнать, будет она покрывать сына или же расскажет его избраннице правду.

«Мы позвоним сейчас, Настя скажет, что я ночевал сегодня у мамы дома, и посмотрим, как она отреагирует. Поддержит, защитит сына своего любимого или скажет, что нет, не было его у меня», — отметил Тарасов.

Мама Дмитрия изменять своим принципам не стала и осталась честной.

«Никто у меня не ночевал», — призналась она без особых раздумий.

Такой ответ удивил ее сына, он попросил пояснений.

«Хотел бы — предупредил», — добавила женщина.

Однако футболист рассчитывал на другой ответ, так как был уверен, что его мама поддержит теорию с его ночевкой у нее.

«Мамуля, любимая, в чем дело? Ты почему меня спалила сразу и не защитила?» — уточнил Тарасов.

На это у женщины был беспроигрышный аргумент.

«Потому что я не вру, не хочу быть врушкой, говорю правду», — заключила свекровь Анастасии, добавив, что готова защищать сына только, если он прав.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тарасов упрекнул родившую четверых Костенко за вялую тренировку.

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