Рестрикции бесполезны: на Западе разочарованы санкциями против России

Эфирная новость 29 0

WP: неспособность санкций США парализовать экономику России стала разочарованием

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За прошлый год экономика РФ выросла на 4%.

На Западе окончательно разочаровались в политике санкционного давления на Россию. Как признали журналисты издания The Washington Post, против нашей страны оно оказалось абсолютно неэффективным. Россия нашла новые рынки сбыта для своей нефти, покупать которую отказывались в Европе. При этом запугать Индию, Китай и другие страны угрозами вторичных санкций не удалось.

В результате Россия успешно справилась с угрозой мировой изоляции, и только за прошлый год экономика нашей страны выросла на 4% и продолжила рост уже в этом году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:59
Трамп: американские подлодки передислоцировали в «нужный регион»
8:43
«Остановите ненависть»: в Лондоне начались многочисленные протесты из-за массовой миграции
8:42
Прячутся плесень, черви и вирусы: как правильно промыть черешню и клубнику
8:30
На Камчатке активизировался вулкан Мутновская сопка
8:16
В Волгограде приостановлено движение поездов из-за упавшего беспилотника
8:04
Рестрикции бесполезны: на Западе разочарованы санкциями против России

Сейчас читают

«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс