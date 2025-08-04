«Остановите ненависть»: в Лондоне начались многочисленные протесты из-за массовой миграции

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В Лондоне начались многочисленные протесты из-за массовой миграции

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vuk Valcic; 5-tv.ru

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Приток нелегалов в этом году стал рекордным.

В Британии мигрантам оказались совсем не рады: массовые протесты из-за них прошли в центре Лондона и собрали несколько тысяч человек.

Митингующие попытались ворваться в местный отель, который власти превратили в центр размещения беженцев, и выгнать оттуда постояльцев. Число мигрантов, в том числе нелегальных, в этом году уже стало рекордным — больше 25 тысяч человек.

Исконные британцы все настойчивее требуют от властей хоть каких-то действий. Но пока на Даунинг-стрит согласились лишь немного увеличить расходы на пограничников: сто миллионов фунтов стерлингов они потратят на закупку некоего нового оборудования. При этом, что конкретно это будет и как поможет бороться с мигрантами, власти не рассказали.

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