Помогают агрономам и спасателям: как применяют БПЛА в гражданских сферах

Беспилотники экономичны и отвечают современным запросам.

Беспилотники стремительно переходят из военной в гражданскую сферу. Огромные агродроны способны за считанные минуты обработать гектары полей, экономя ресурсы и не повреждая посевы. Но сельское хозяйство — лишь начало. БПЛА планируют использовать для спасения людей из высотных зданий, а уникальные системы на базе дронов и искусственного интеллекта уже отслеживают состояние пчел в Башкирии. С подробностями — корреспондент «Известий» Екатерина Шилова.

Квадрокоптер с диаметром винтов почти два с половиной метра быстро и беззвучно обрабатывает несколько гектаров пашни всего за десять минут. Молодые всходы поливают составами от вредителей и удобрениями. Это в 30 раз быстрее, чем человек.

По заданной траектории 3D-карты огромный агродрон приступает к полевой работе. Пилоты следят за маршрутом.

«Ему задается траектория полета, указывается поле, дозировка, которую ему можно соблюдать. И он на автопилоте выполняет задание и летает. Все управляется из приложения, с телефона. Если произошла какая-то экстренная ситуация, можно перевести в ручной режим», — рассказал оператор БПЛА Илья Огнев.

Задач у «агрошмелей» на весь сезон предостаточно. Они и сеют, и поливают, и анализируют состояние растений. В сельском хозяйстве такие помощники очень кстати. Эти агродроны экономно расходуют ресурсы и, в отличие от тракторов, не повреждают посевы. В Свердловской области их запустили впервые. И они уже опрыскали сотни гектаров пашни. Спрос на роботов большой.

«В этом году у нас очень много дождей. Дождь прошел — техника уже въехать не может, просыхание идет медленно. Дрон может спокойно заменить любую технику, которая не может въехать в поле. Один оператор двумя дронами может обрабатывать 500 гектаров», — рассказал проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин.

Дроны постепенно внедряются в сельское хозяйство по всей стране: от Северного Кавказа до южных регионов.

Цифровизация проникает и в другие отрасли. В Башкирии появился «Цифровой улей». Система на основе искусственного интеллекта отслеживает состояние насекомых в режиме реального времени через датчики, установленные внутри. Пчеловоду приходят сообщения сразу на смартфон.

«Уровень СО2 может говорить о заражении семьи паразитами, позволяет сохранить качество ухода за пчелами и повысить их количество. Участники тестовой группы говорят, что таким образом они повышают сбор меда на 15%», — поделилась разработчик программного обеспечения системы «Цифровой Улей» Ирина Латохина.

Но беспилотники находят применение не только в сельском хозяйстве. В Свердловской области специалисты МЧС тестируют дронов-спасателей для эвакуации из высотных зданий.

Аппарат доставляет страховку и средства защиты на верхние этажи, Во время пожара это позволит увеличить время безопасного нахождения в задымленном помещении.

Страховка цепляется через крышу, и «пострадавших» безопасно спускают вниз. Эта технология особенно важна для современных городов, где с каждым годом многоэтажек становится больше. Дроны могут стать незаменимыми помощниками при чрезвычайных ситуациях, говорят специалисты.

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