На Камчатке активизировался вулкан Мутновская сопка

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Ему присвоен желтый уровень опасности.

На Камчатке активизировался еще один вулкан

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

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Ученые зафиксировали активность на вулкане Мутновская сопка. Об этом сообщили сотрудники Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Этому кратеру был присвоен желтый код опасности. Таким образом, сейчас на Камчатке аномальную активность проявляют шесть вулканов. В их числе Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Мутновский. Основная причина всех извержений — мощное землетрясение, которое произошло в регионе 30 июля. Именно оно разбудило столетние вулканы.

По словам ученых, из-за постоянных афтершоков прогнозировать поведение кратеров сейчас крайне сложно. Поэтому они рекомендуют туристам и жителям полуострова не посещать районы, где расположены данные вулканы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла высотой шесть километров. Ему присвоили оранжевый код авиационной опасности. К счастью, рядом с ним нет никаких населенных пунктов, а шлейф пепла распространился в сторону тихого океана.

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