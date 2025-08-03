Последний раз такое событие можно было наблюдать почти 500 лет назад.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
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Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла высотой шесть километров, сообщили в ГУМЧС РФ по Камчатскому краю.
Высота самого исполина — 1856 метров.
Шлейф пепла распространился к вотоку от вулкана — в сторону Тихого океана. На пути шлейфа населенных пунктов нет. Также ведомство сообщает, что в районе вулкана нет зарегистрированных туристических групп.
Вулкану Крашенинникова присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что очередное землетрясение было зафиксировано у берегов Камчатки. Его магнитуда составила 5.5. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
Новая сейсмическая активность была зарегистрирована в 06:48 по местному времени. Очаг землетрясения находился на расстоянии 89 км от Петропавловска-Камчатского и на глубине 26,2 км.
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