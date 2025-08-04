Сотрудники ФСБ ликвидировали трех террористов в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарской Республике силовики ликвидировали трех террористов. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, злоумышленники планировали напасть на сотрудников правоохранительных структур. Их действия удалось предотвратить.

Во время задержания в селе Исламей Баксанского района, где находились террористы, преступники оказали вооруженное сопротивление, поэтому были нейтрализованы встречным огнем.

«Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено», — говорится в сообщении ФСБ.

На месте боестолкновения силовики обнаружили два автомата Калашникова, пистолет ПМ и большое количество боеприпасов к ним. Помимо этого, было изъято два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат.

При обыске дома, где скрывались террористы, сотрудники ФСБ также обнаружили средства связи, содержащие переписку с зарубежными координаторами. Они обсуждали со злоумышленниками планируемые преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что перед нападением в «Крокусе» террористы заглушили страх наркотиками. В результате атаки погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести.

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