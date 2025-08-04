Сотрудники ФСБ ликвидировали трех террористов в Кабардино-Балкарии

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Злоумышленники планировали напасть на представителей правоохранительных структур.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кабардино-Балкарской Республике силовики ликвидировали трех террористов. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, злоумышленники планировали напасть на сотрудников правоохранительных структур. Их действия удалось предотвратить.

Во время задержания в селе Исламей Баксанского района, где находились террористы, преступники оказали вооруженное сопротивление, поэтому были нейтрализованы встречным огнем.

«Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено», — говорится в сообщении ФСБ.

На месте боестолкновения силовики обнаружили два автомата Калашникова, пистолет ПМ и большое количество боеприпасов к ним. Помимо этого, было изъято два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат.

При обыске дома, где скрывались террористы, сотрудники ФСБ также обнаружили средства связи, содержащие переписку с зарубежными координаторами. Они обсуждали со злоумышленниками планируемые преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что перед нападением в «Крокусе» террористы заглушили страх наркотиками. В результате атаки погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
«Прославивший подвигами страну»: умер космонавт Талгат Мусабаев
11:50
В Волгоградской области отменены пригородные поезда из-за падения обломков БПЛА
11:35
Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников
11:27
«Хотелось быть как Оксана Самойлова»: Ида Галич выписалась из роддома
11:15
Сотрудники ФСБ ликвидировали трех террористов в Кабардино-Балкарии
11:03
«Очнулся на поляне»: пострадавший вылетел в окно автобуса при ДТП в Ленобласти

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс