Перед нападением в «Крокусе» террористы заглушили страх наркотиками

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

В своих показаниях обвиняемые утверждали, что перед нападением им дали жидкость, которая вызвала у них галлюцинации.

Террористы в «Крокусе» приняли наркотики перед нападением

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Трое из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода — перед нападением употребили наркотики. Как сообщается в материалах уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, преступники приняли запрещенные вещества, чтобы притупить чувство страха.

«По пути следования к месту совершения преступления Файзов М. З., Рачабализода С. М. и Мирзоев Д. Б. в целях притупления чувства страха употребили неустановленное наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон», — говорится в документах следствия.

Фигуранты дела были задержаны вскоре после трагедии. По данным правоохранительных органов, они планировали совершить теракт заранее, действуя по указанию с территории, контролируемой международными террористическими структурами.

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Беков и Хикматов, как следует из материалов, действовали в интересах высшего политического руководства Украины. По версии следствия, именно они координировали действия исполнителей и обеспечивали им связь с кураторами.

Нападение в «Крокус Сити Холле» произошло 22 марта 2024 года. По официальным данным, в результате атаки погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести. Травмы и ранения различной степени тяжести получили 609 человек. Это стало самым масштабным терактом в России за последние два десятилетия.

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Тема:
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