«Лицо распухшее»: Дана Борисова показала результат очередной операции

В августе 2024 года Борисова уже делала пластику, включавшую подтяжку лица, лифтинг лба и висков, а также нижнюю блефаропластику.

Телеведущая Дана Борисова является давней поклонницей омолаживающих процедур с помощью хирургических вмешательств. Сейчас она восстанавливается после недавней подтяжки лица. Кадры промежуточного результата Борисова опубликовала в своем блоге.

Операция прошла два дня назад, у телеведущей пока виднеются швы возле ушей. Но врачи заверяют, что все заживает отлично.

«Часто кружится голова, настроение прекрасное, нет ни одного синяка, но лицо, конечно, распухшее», — поделилась телеведущая с подписчиками.

В августе 2024 года Борисова уже делала пластическую операцию, включавшую подтяжку лица, лифтинг лба и висков, а также нижнюю блефаропластику. Она отмечала, что выбрала хирургическое вмешательство, так как обычная косметология не приносила ожидаемых результатов.

За несколько лет до этого она делала липосакцию подбородка и эндоскопическую подтяжку средней части лица. Телеведущая подчеркнула, что не откажется от пластики и будет делать столько операций, сколько посчитает нужным для своей красоты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Даны Борисовой рассказала о ментальном здоровье.

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